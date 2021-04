Natation Canada laisse tomber les rencontres internationales en 2021

Le Canada n’accueillera ni les séries mondiales de marathon de natation de la FINA le 25 juillet ni les séries d’ultra-marathon de natation de la FINA le 31 juillet au Lac-Saint-Jean.

Les séries mondiales de marathon de natation du lac Mégantic prévues le 7 août sont également annulées.

Cette décision a été prise en consultation avec les comités organisateurs locaux et la Fédération de natation du Québec.

...(En raison) des restrictions concernant les voyages non essentiels et les incertitudes entourant les frontières et les protocoles de quarantaine , a précisé le directeur général Ahmed El-Awadi.

Les compétitions FINA du Lac Saint-Jean annulées en 2021 Photo : FINA

Les athlètes juniors pénalisés

De plus, Natation Canada a décidé de ne pas participer aux Championnats du monde juniors, ni d’accueillir d’événements internationaux en 2021.

La fédération a pris cette décision très difficile , sachant que l'année a été éprouvante pour les athlètes de niveau junior qui n'ont pas pu s'entraîner correctement.

Natation Canada continue de réévaluer ses plans pour les mois à venir à la lumière de la pandémie actuelle.

Le Canada n’enverra pas d’équipe de natation aux Championnats du monde juniors de la FINA qui auront lieu à Kazan, en Russie, du 24 au 29 août ni aux Championnats du monde juniors en eau libre de la FINA.

Les contraintes de santé et de sécurité au pays et à l’étranger ainsi que notre incapacité à organiser des épreuves de qualification pour les athlètes de manière juste et équitable compliquent la sélection des équipes, l'organisation sécuritaire des voyages internationaux , a expliqué le directeur de la haute performance et entraîneur national John Atkinson.

C’est la bonne décision de ne pas exposer nos jeunes nageurs à des voyages internationaux cette année, ou d’encourager les athlètes d’autres pays à se rendre au Canada , a ajouté la présidente Cheryl Gibson.

Les essais olympiques et paralympiques, à Toronto à la fin du mois de mai, sont maintenus.