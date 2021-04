L'iniquité vaccinale entre le Canada et les États-Unis se fait sentir dans la LNH

Les Rangers de New York ont donné une journée de congé à leurs joueurs, entraîneurs et membres du personnel, pour qu'ils se fassent vacciner contre la COVID-19.

Nous sommes très chanceux de pouvoir obtenir ce vaccin , a déclaré le défenseur Jacob Trouba.

Alors que les vaccinations dépassent les trois millions par jour aux États-Unis, la LNH est dans une situation plus difficile que les autres grandes ligues parce que 7 de ses 31 équipes sont basées au Canada.

Pendant que la NFL, la NBA et la MLB assouplissent les protocoles quand un certain pourcentage d'un club est vacciné, la LNH connaît une grave éclosion chez les Canucks.

Il y a aussi l'iniquité du nombre de doses du vaccin au Canada, en comparaison avec les États-Unis.

Tout dépend des lignes directrices du gouvernement. C'est hors de notre contrôle , a déclaré le gardien des Jets Connor Hellebuyck, un Américain.

Comme de nombreux autres pays, le Canada doit compter sur la chaîne d'approvisionnement mondiale pour les vaccins.

Un nombre élevé de doses devraient être disponibles d'ici juillet. Mais dans l'immédiat, les cas sont en forte hausse, et la Ligue nationale n'est pas à l'abri.

Les Canucks ont signalé que 21 joueurs et 4 membres du personnel ont contracté le virus et un autre est un contact étroit.

Le médecin de l'équipe, Jim Bovard, a parlé d'un rappel brutal de la rapidité avec laquelle le virus peut se propager et du côté sérieux de ses impacts, même chez de jeunes athlètes en bonne santé .

Du 13 janvier au 31 mars, les joueurs des équipes canadiennes n'ont représenté que 103 des 1361 noms sur la liste de la LNH dans son protocole contre la pandémie.Mais depuis le 1er avril, ils représentent 115 des 135 cas, dont 23 sur 25 mercredi.

Plus du tiers des Américains a reçu au moins une dose, et 19,9 % des gens y sont entièrement vaccinés. Au Canada, la proportion pour les mêmes catégories est 16,5 % et de 1,98 %.

Nous ne pouvons rien y faire sauf attendre notre tour , a résumé l'attaquant suédois Mikael Backlund, des Flames.

L'Associated Press a demandé aux 31 équipes de la LNH combien de joueurs, d'entraîneurs et de membres du personnel ont été partiellement ou entièrement vaccinés, et si quelqu'un avait refusé un vaccin. Aucune organisation n'a fourni de détails précis.

Le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, a déclaré que la ligue surveille, mais (la vaccination) est essentiellement équipe par équipe et marché par marché .

En collaboration avec la ligue, l'Association des joueurs a envoyé une note aux membres et s'efforce de les éduquer au sujet de la vaccination.

Le président Joe Biden a fixé au 19 avril la date limite pour rendre admissibles au vaccin toutes les personnes de 16 ans et plus, en territoire américain.

La NFL, la NBA et la MLB ont des incitatifs qui assouplissent les règles concernant entre autres le port du masque, une fois qu'un pourcentage du personnel est complètement vacciné.

Rod Brind'Amour passe chaque jour devant un grand site de vaccination, près du PNC Arena.

Le Canadien de 50 ans est toutefois bien conscient que la situation n'est pas la même dans son pays d'origine.