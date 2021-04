Des Championnats du monde de voile en Nouvelle-Écosse en 2022

Présentée pour la toute première fois au Canada, cette compétition prendra place dans la baie St. Margaret et opposera des équipages dans les catégories 49er, 49erFX et Nacra 17.

Près de 400 des meilleurs navigateurs du monde de plus de 35 pays seront de la partie.

La catégorie 49er, et son pendant féminin, 49erFX, opposent des dériveurs légers conçus pour un équipage de deux personnes, alors que la Nacra 17 voit concourir des catamarans pour un équipage mixte de deux personnes.

Le Canada est très heureux d’accueillir pour la toute première fois les Championnats du monde de 49er, 49erFX et Nacra 17. Il s’agira des premiers Championnats du monde d’épreuves olympiques à être présentés au pays depuis 2015 , a déclaré Hugh McGugan, président du conseil d’administration de Voile Canada.

La Nouvelle-Écosse a une longue histoire de course et d’entraînement en haute performance. La baie de St. Margaret est l’un des plus beaux sites de voile au Canada et est reconnue pour avoir de grands vents et des conditions idéales pour notre sport.

Une citation de :Éric Hill, président de Sail Nova Scotia