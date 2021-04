Leylah Annie Fernandez éliminée à Charleston

La Québécoise Leylah Annie Fernandez a perdu 6-4, 3-6 et 6-3 contre Danka Kovinic au deuxième tour du tournoi de Charleston, mercredi après-midi.

Fernandez, 72e joueuse du monde, a plié l'échine au bout de 2 heures et 15 minutes de jeu devant la 91e raquette mondiale. Il s'agissait du premier duel entre les deux joueuses.

La Lavalloise de 18 ans a manqué de constance, tout comme son adversaire. Elle a d'ailleurs été victime de sept bris, contre six pour Kovinic.

Fernandez et Kovinic ont aussi commis un impressionnant total de 11 doubles fautes.

La joueuse originaire du Monténégro affrontera au tour suivant la troisième tête de série, Petra Kvitova. La Tchèque a défait l'Australienne Storm Sanders 7-6 (7/4), 6-2 pour atteindre les huitièmes de finale.

En double, l'Ontarienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire américaine Asia Muhammad ont vaincu la Croate Darija Jurak et la Slovène Andreja Klepac 6-4, 3-6 et 10-5 en huitièmes de finale.