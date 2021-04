[Coupe Challenge NWSL 2021 - États-Unis]

[Dimanche 2 mai]

[12 h 30 (HAE) #NJ/NY Gotham FC c. Racing Louisville FC]

[16 h 30 (HAE) #Kansas City c. OL Reign]

[19 h 30 (HAE) #Dash de Houston c. Thorns FC de Portland]