Nate Riech bat son propre record mondial au 1500 m

Riech a parcouru la distance en 3 min 52 s 56/1000, soit une amélioration de quatre secondes par rapport à son précédent record établi en 2019.

J'étais vraiment fébrile. J'avais beaucoup de plaisir, a déclaré celui qui s'est exclamé, poings dans les airs, au fil d'arrivée. Ma réaction était peut-être un peu exagérée. Mais j'étais trop content! Ça fait plusieurs années que je tente de me rendre sous la barre des 3:55.

Riech en est encore à ses débuts dans le monde paralympique après avoir participé à ses premières compétitions internationales en 2018. Il a aussi fracassé le record du monde au 800 m dans sa catégorie, le T38.

Elle regroupe des athlètes présentant une forme d'hypertonie, d'ataxie ou d’athétose nuisant à leur coordination et à leur équilibre.

Dans le sport paralympique, la classification des athlètes est définie par une lettre et un chiffre. T fait référence à Track (pour courses et sauts), et F à Field (pour les lancers). Pour les sports de piste, les catégories sont divisées comme suit :