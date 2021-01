Les Jets prennent leur revanche contre les Oilers

Nikolaj Ehlers a récolté un but et trois aides pour guider les Jets vers une victoire de 6-4 face aux Oilers d'Edmonton, mardi soir, à Winnipeg.

Andrew Copp a inscrit deux buts, dont un dans un filet désert, et deux aides pour les vainqueurs qui ont effacé un retard de 3-1 en première période. Adam Lowry a ajouté un but et deux assistances. Paul Stastny, avec un but et une passe, et Mathieu Perreault ont complété la marque.

Connor Hellebuyck a réalisé 22 arrêts dans le triomphe des Jets qui ont pris leur revanche après s'être inclinés 4-3 contre les Oilers avec moins d'une seconde à jouer, dimanche.

Connor McDavid, Leon Draisaitl, Adam Larsson et Ryan Nugent-Hopkins ont répliqué pour les Oilers. Darnell Nurse s'est fait complice sur trois réussites.

Mikko Koskinen a bloqué 27 des 32 rondelles dirigées vers lui devant le filet des Oilers.

L'entraîneur-chef des Jets, Paul Maurice, se retrouvait derrière le banc pour un 1607e match en saison dans la LNH. Il a ainsi égalé Al Arbour au quatrième rang de l'histoire.

Échangé aux Jets par les Blue Jackets de Columbus samedi, Pierre-Luc Dubois n’a pas participé à la rencontre.

Mitch Marner donne la Victoire aux Leafs

À Calgary, les Maple Leafs de Toronto ont vaincu les Flames 4-3.

C’est Mitch Marner qui a marqué le but vainqueur avec un peu moins de huit minutes à la rencontre.

Marner a aussi ajouté une passe sur le but d’Auston Matthews, ce qui porte sa fiche à deux buts et quatre passes à ses quatre derniers matchs.

Frederik Andersen a stoppé 23 des 26 tirs.

Les Flames s'envoleront pour Montréal où ils affronteront le Canadien jeudi soir pour le premier match de la saison au Centre Bell.