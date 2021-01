Aucun nouvel élu au panthéon du baseball en 2021

Seul le lanceur Curt Schilling a frôlé le seuil, avec un écart de 16 voix seulement. Les exploits du triple champion de la Série mondiale sur le terrain ne font aucun doute, mais sa réputation a souffert depuis sa retraite en raison de remarques haineuses formulées envers les musulmans, les personnes transgenres et les journalistes, entre autres.

Schilling, dans une longue publication sur sa page Facebook, a affirmé avoir demandé au Temple de la renommée de retirer son nom du prochain bulletin de vote, à ce qui aurait été sa dernière année d’admissibilité.

Le voltigeur Barry Bonds et le lanceur Roger Clemens, à leur avant-dernière année d’admissibilité, sont deux des trois autres joueurs à avoir reçu plus de 50 % des appuis. Le joueur de troisième but Scott Rolen, dont ce sera la cinquième année d’admissibilité en 2022, est l’autre.

C’est donc dire qu’aucun autre joueur ne se joindra à la légende des Yankees de New York Derek Jeter et à l’ancien des Expos de Montréal Larry Walker pour leur intronisation au panthéon du baseball. Jeter et Walker ont été élus au Temple de la renommée en 2020, mais leur entrée à Cooperstown a été remise à cette année en raison de la pandémie de la COVID-19.

C’est la deuxième fois en huit ans que le vote ne permet d’élire aucun candidat.