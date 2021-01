Un tour du chapeau pour Sutter et les Canucks écrasent les Sénateurs 7-1

Sutter a ouvert le pointage à mi-chemin au premier engagement, il a marqué en désavantage numérique en deuxième période et il a complété son tour du chapeau au dernier tiers.

Tanner Pearson a récolté un but et une mention d'aide pour les Canucks, qui ont mis fin à une séquence de deux défaites. Tyler Motte, Quinn Hughes et Olli Juolevi, avec son premier but en carrière dans la LNH, ont aussi enfilé l'aiguille.

Austin Watson a inscrit l'unique filet des Sénateurs, qui ont encaissé un troisième revers consécutif. Watson a connu une soirée mouvementée, jetant même les gants à deux reprises.

Le gardien des Canucks Thatcher Demko a signé une première victoire cette saison grâce à une soirée de 35 arrêts. Il avait alloué 16 buts, dont sept contre le Canadien de Montréal, à ses trois premiers départs.

Matt Murray s'est battu avec la rondelle pendant la totalité du match et il a cédé sept fois en 35 tirs devant le filet des Sénateurs.