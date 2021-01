Deux femmes arbitres lors d'un même match dans la NBA, une première

Associated Press

Associated Press

Avec plus de femmes comme arbitres dans la NBA que jamais auparavant, ce n'était qu'une question de temps avant que deux d'entre elles soient assignées au même match.

C’est arrivé lundi à Orlando lors de la victoire de 117-108 du Magic contre les Hornets de Charlotte.

Jenna Schroeder et Natalie Sago ont travaillé de concert avec Sean Wright, l'arbitre en chef.

Sago et Schroeder avaient déjà arbitré ensemble, et même avec une autre femme, mais dans la G League.

Elles avaient hâte au match de lundi depuis que l’horaire avait été affiché à l’interne la veille de Noël. Mais ce n’est que le jour des matchs que les noms des officiels sont affichés sur l’Internet.

C'est gros, a dit Schroeder, avant la rencontre. C'est mon rêve féministe qui se réalise. Mes valeurs personnelles rencontrent celles que j'ai au travail. C'est magnifique.

La NBA a eu recours à 76 arbitres cette saison, et sept sont des femmes.

Outre Schroeder et Sago, Lauren Holtkamp-Sterling, Ashley Moyer-Gleich et Simone Jelks ont des postes à temps plein tandis que Danielle Scott et Dannica Mosher ne font pas encore partie du personnel régulier.

C'est vraiment super, a déclaré Sago. Nous sommes toutes heureuses et ravies de travailler ensemble. Nous avons un beau groupe de filles. Il y a des liens forts entre chacune de nous et ces moments-là, nous les partageons.

Elle est d'ailleurs certaine qu'il y aura d'autres matchs comme celui de lundi, avec plus d'une femme arbitre.