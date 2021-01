Le suspense se poursuit à 48 heures de l’arrivée du Vendée Globe

Qui remportera la neuvième édition du Vendée Globe? À environ deux jours de l'arrivée, difficile de faire des pronostics, car les stratégies différentes et les bonifications peuvent encore faire toute la différence.

Lundi, le trio de tête restait le même, avec en 1re position Charlie Dalin (Apivia), repassé en tête pendant la nuit, suivi de Louis Burton (Bureau Vallée 2) et de Boris Hermann.

L'écart semblait se réduire entre les deux leaders : Dalin, qui n'a plus qu'une seule aile portante valide, ne comptait plus que 20,8 milles (38,5 km) d'avance sur Burton, alors qu'il en comptait 32,4 (60 km) au précédent pointage.

Côté vitesse, Dalin reste également devant (19,3 nœuds), mais là encore la différence se réduit. Burton file désormais à 18,17 nœuds, tandis que l'Allemand Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco), en 3e position, navigue à 18,63 nœuds.

Ce dernier, qui a perdu un peu de terrain (à 74,6 milles/138 km du leader), reste néanmoins confiant. Pour l'instant, le résultat reste encore très ouvert. Mais jusqu'à présent, tout va bien pour nous. Je suis content avec ma position actuelle , a-t-il confié lundi matin, se déclarant relativement détendu .

Tous trois ont mis le cap à l'est, soit la route qui offre le moins de distance à parcourir, mais aussi le moins de mers et le moins de vent.

Derrière, la stratégie est différente. Thomas Ruyant (4e, à 167,2 milles), Yannick Bestaven (5e, à 227, 3 milles) et Damien Seguin (6e, à 314,9 milles) font route vers le nord, un trajet plus long, mais qui pourrait leur permettre de bénéficier ensuite du flux de sud-ouest et de gagner en vitesse.

Résultat : le final de la course s'annonce haletant.

C'est intéressant ce qui se passe sur la course [...] Avec le nombre d'empannages à faire, il peut se passer encore plein de choses jusqu'à l'arrivée [...] Mais c'est ce qui rend le truc encore plus génial et passionnant. Il va falloir s'arracher , a expliqué Burton, qui avoue avoir hâte que ça se termine , en raison de la fatigue accumulée.

Je pense que le dernier jour sera super excitant et l'arrivée elle-même aussi, car nous suivrons tous la même route en venant du nord-ouest. Ce sera certainement une pure course de vitesse sur la dernière ligne droite de 450 milles [...] Ce sera incroyablement excitant et serré, les positions pourront encore changer à ce moment-là , a dit Hermann.

D'autant que les compensations, obtenues par certains skippers après le sauvetage de Kevin Escoffier, pourraient faire toute la différence. Hermann sera crédité de 6 h et Bestaven de 10 h 15 min après avoir passé la ligne d'arrivée. Yannick (Bestaven) peut être 80 milles derrière moi et me battre encore , a souligné Hermann.

Pour certains, comme Thomas Ruyant, le trio de tête est néanmoins plus ou moins déjà assuré. Les écarts sont faibles, mais ils vont être difficiles à combler. Devant, ça va vite, ça fait peu d'erreurs en trajectoire. Cela va être dur pour moi d'aller doubler mes petits camarades en tête. Il faudrait vraiment qu'il y ait un souci pour espérer quelque chose de mon côté , a-t-il confié lundi.

Malgré tout, je ne lâcherai rien jusqu'à l'arrivée, et s'il y a une petite opportunité, je la saisirai jusqu'au bout , a-t-il assuré.

Les premiers skippers sont attendus dans la journée de mercredi aux Sables-d'Olonne.

Tous les concurrents encore en course sont désormais dans l'Atlantique. Le dernier de la flotte, le Finlandais Ari Huusela (Stark), a franchi dans les dernières heures le cap Horn.

Isabelle Joschke, contrainte à l'abandon en raison d'une avarie à la quille, est bien arrivée au port de Salvador de Bahia lundi matin, après deux semaines d'une navigation particulièrement difficile.