Pour la 10e fois de sa carrière, Tom Brady prendra part au Super Bowl

Les Buccaneers de Tampa Bay ont vaincu les Packers de Green Bay 31-26 en finale de l'Association nationale, dimanche, et ils accèdent au Super Bowl.

À sa première saison à Tampa, Tom Brady accède par le fait même à son 10e Super Bowl. Le quart de 43 ans a pris part à neuf matchs de championnats de la NFL avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, triomphant à six reprises.

Les Buccaneers ont remporté un huitième match à l'étranger de suite, ce qui constitue un record d'équipe, et ils participeront au Super Bowl pour une première fois depuis 2002 (victoire contre les Raiders d'Oakland). Par ailleurs, comme le Super Bowl est disputé à Tampa Bay dans deux semaines, ils deviendront la première formation de l'histoire à prendre part à la finale de la NFL dans son propre stade.

C'est très bien d'obtenir une autre victoire à l'étranger, mais maintenant, nous avons un match à domicile, a mentionné Brady. Qui aurait cru à un Super Bowl à domicile pour nous? Nous l'avons fait!

Les Buccaneers croiseront le fer avec les Chiefs de Kansas City, qui ont vaincu les Bills de Buffalo plus tard dimanche, le 7 février, au Raymond James Stadium.

Nous revenons à la maison et nous revenons pour gagner , a indiqué l'entraîneur-chef des Buccaneers, Bruce Arians, qui en sera à une première participation au Super Bowl en tant qu'entraîneur-chef.

Lors de leur dernière poussée offensive de la rencontre, alors qu'ils accusaient un retard de huit points, les Packers ont obtenu un premier essai à la ligne adverse de huit. Mais après trois passes incomplètes du quart Aaron Rodgers, l'entraîneur-chef Matt LaFleur a décidé de tenter un placement lors du quatrième essai et alors qu'il ne restait qu'un peu plus de deux minutes à jouer.

Mason Crosby a réussi le botté de précision de 26 verges pour réduire l'écart à cinq points, mais l'attaque des Packers n'a plus touché au ballon de la rencontre.

Les Packers détenaient encore leurs trois temps d'arrêt et ils espéraient que la défense tienne le coup et force un dégagement. Les Buccaneers ont toutefois gâché les plans, notamment grâce à une pénalité décernée à Kevin King pour avoir retenu lors d'un troisième essai et ils ont pu écouler les dernières secondes de l'affrontement.

Green Bay s'est inclinée en finale de la Nationale pour une quatrième fois au cours de ses sept dernières saisons et elle n'a pas atteint le Super Bowl depuis la saison 2010, la seule victoire finale de l'équipe avec Aaron Rodgers au poste de quart.

Rodgers a réussi 33 de ses 48 passes pour des gains aériens de 346 verges. Il a lancé trois passes de touché et une interception, mais il a porté à 1-4 sa fiche en tant que quart partant en finale d'association.

Les Buccaneers menaient 28-10 au début du troisième quart, notamment grâce à trois passes de touché de Brady. Le vétéran a réussi 20 de ses 36 passes pour des gains de 280 verges, mais il a aussi été victime de trois interceptions qui ont ouvert la porte aux Packers.