Sans Siakam et Lowry, Anunoby mène les Raptors à la victoire face aux Pacers

La formation torontoise a gagné un deuxième match d'affilée et un cinquième à ses six dernières sorties. Elle devait se débrouiller sans ses joueurs étoiles Kyle Lowry et Pascal Siakam, tous deux blessés.

Fred VanVleet a marqué 21 points et il a maintenant réussi au moins un panier de trois points au cours de ses 48 derniers matchs, ce qui constitue un record des Raptors. Norman Powell a ajouté 20 points.

Myles Turner a mené les Pacers avec 25 points et 6 blocs. Domantas Sabonis a conclu la rencontre avec 10 points, 19 rebonds et 5 aides.

Les Raptors se sont distancés de leurs rivaux au deuxième quart et ils menaient 58-47 à la mi-temps. Les Pacers n'ont toutefois pas baissé les bras et ils ont réduit l'écart à 77-75 après trois quarts.

L'Indiana a même détenu deux brèves avances au quatrième quart, mais les Raptors ont inscrit huit points d'affilée pour reprendre l'avance. Les Pacers ont réussi à créer l'égalité à nouveau alors qu'il restait 67 secondes à écouler, mais Anunoby a réussi trois de ses quatre lancers francs pour permettre à son équipe de l'emporter.