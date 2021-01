Alex Labbé de retour en NASCAR avec DGM Racing pour 2021

Seul Québécois du championnat, Labbé a terminé 14e au classement général la saison dernière, même s'il n’avait au départ le budget que pour une saison partielle. L’histoire se répète en 2021. L’équipe DGM Racing progresse, selon les dires de Labbé, et comptera notamment sur un meilleur moteur. Mais il n’est pas prêt à dire que le budget pour courir à temps plein est là.

Ça fait depuis 2018 que je cours avec DGM, et ils ont une très bonne progression, affirme Labbé. On veut essayer de franchir un autre échelon pour être encore plus concurrentiels avec les équipes de pointe. J’ai confiance qu’avec tous les efforts et les sacrifices de l’équipe et de Mario, qui travaille extrêmement fort et n’a pas arrêté de la saison morte pour négocier un programme de moteur qui va vraiment nous aider, c’est un objectif qu’on peut boucler pour courir à temps plein.

Avec le plan que Mario m’a présenté et les efforts que l’équipe DGM a mis durant la saison morte, c’était vraiment motivant et encourageant pour 2021. Alex Labbé

Le souhait est que des commanditaires décident en cours de route d’appuyer l’équipe, comme l’an dernier. C’était le cas de la marque Can-Am de Bombardier, par exemple, qui a déjà confirmé le renouvellement de son appui.

À cet égard, le début de saison sera crucial. La campagne s’amorce le 13 février avec l’une des plus prestigieuses courses du championnat, celle de Daytona, où Labbé s’est offert une belle 10e place en 2020.

L’année dernière, on a très bien commencé la saison. On a mené des tours à Daytona et on a fini dans le top 10, se souvient-il. Ça nous a donné un élan pour continuer et courir à temps plein. On y va dans la même optique cette saison. On veut s’affirmer là-bas et bâtir le reste de notre saison. C’est la plus grosse course de l’année. Beaucoup de gens la regardent. Quand tu commences en force à Daytona, ça t’aide à boucler ta saison.

Après avoir atteint son objectif d’un top 15 au classement la saison dernière, Labbé demeure prudent dans ses prévisions pour 2021, d’autant plus qu’il ignore toujours s’il pourra courir toute la saison.

De manière générale, il souhaite que l’équipe soit plus concurrentielle que l’an passé. Et il a dans sa ligne de mire certaines pistes où il a déjà offert de bonnes performances. On peut penser à Charlotte, en Caroline du Nord, où il a terminé au pied du podium en 2020, pour, qui sait, une première victoire dans la deuxième division de la série NASCAR.

Cette saison, il y a plus de voitures à temps plein dans les équipes de pointe, dit le pilote. Ce n’est pas qu’on ne veut pas faire mieux que l’année dernière. Mais, de manière réaliste, ça va être très dur d’aller dans le top 10. Mais on veut quand même être encore plus compétitif. L’an passé, on a eu notre premier top 5 en course, pour moi et pour l’équipe. Cette année, on en veut encore plus, on veut aller chercher d’autres tops 5. Si on peut aller gagner une course, ce serait notre objectif.

(Avec les informations de Philippe Crépeau)