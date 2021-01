Troisième victoire de suite des Jets contre les Sénateurs

Paul Stastny, Mark Scheifele et Blake Wheeler ont tous obtenu trois points et les Jets de Winnipeg ont gagné 6-3 contre les Sénateurs d'Ottawa, samedi.

Stastny et Scheifele ont amassé un but et deux aides, tandis que Wheeler s'est fait complice de trois buts des siens.

Andrew Copp, à deux occasions, Kyle Connor et Nikolaj Ehlers ont aussi touché la cible pour les Jets, qui ont inscrit une troisième victoire d'affilée contre les Sénateurs.

Evgenii Dadonov, Brady Tkachuk et Nick Paul ont enfilé l'aiguille pour la formation d'Ottawa.

Connor Hellebuyck a cédé 3 fois en 21 tirs devant la cage des Jets. Son vis-à-vis des Sénateurs, Marcus Hogberg, a repoussé 32 rondelles dans la défaite.

Victoire facile de 6-1 des Bruins contre les Flyers

Dans la Division est, Brad Marchand et Patrice Bergeron ont tous les deux marqué deux buts et les Bruins de Boston ont écrasé les Flyers de Philadelphie 6-1.

Charlie Coyle et Craig Smith ont récolté un but et une aide chacun pour les Bruins. Marchand a inscrit ses deux buts en troisième période et Bergeron a complété la marque.

Jaroslav Halak a stoppé 16 tirs pour sa première victoire de la saison. La troupe de Boston a signé un deuxième gain de suite contre les Flyers.

Kevin Hayes a été l'unique marqueur des Flyers. Carter Hart a conclu la partie avec 20 arrêts.

Deux soirs après que les Bruins eurent vaincu les Flyers 5-4 en tirs de barrage, l'affrontement de samedi a été serré jusqu'en deuxième période. Coyle a préparé le but de Smith, qui a brisé l'égalité de 1-1, et Smith lui a rendu la politesse plus tard au deuxième vingt.

En début de troisième période, Marchand a porté la marque à 4-1 lorsqu'il a complété la manœuvre de Bergeron. Il a ensuite profité d'un avantage numérique pour accentuer l'avance à 5-1.