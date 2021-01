Trois podiums pour les Canadiens à la Coupe du monde de Heerenveen

Le Québécois Laurent Dubreuil et l'Ottavienne Ivanie Blondin ont remporté des médailles d'argent, samedi, à la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste de Heerenveen, aux Pays-Bas.

Dubreuil, de Lévis, a terminé au 2e rang du 500 m en 34,650 s, à seulement un dixième de seconde du vainqueur, le Néerlandais Dai Dai Ntab.

Ç'a vraiment bien été. J'ai l'impression d'avoir fait plusieurs erreurs dans l'exécution, mais je ne peux pas me plaindre du tout d'avoir une médaille d'argent après 10 mois sans pouvoir compétitionner. Je n'avais pas patiné depuis deux mois complets avant de venir ici, même pas dehors, donc c'est une victoire morale , a confié Dubreuil, visiblement surpris.

Le podium de cette première épreuve de 500 m cette saison en Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste a été complété par le Russe Ruslan Murashov.

Les compatriotes de Dubreuil, Gilmore Junio, de Calgary, et Alex Boisvert-Lacroix, de Sherbrooke, ont abouti aux 14e et 16e échelons, respectivement.

Blondin, pour sa part, a conclu le départ groupé en 2e position derrière la Néerlandaise Irene Schouten, dont la compatriote Marijke Groenewoud a complété le podium.

Je suis plutôt satisfaite avec l'argent étant donné que nous en sommes seulement à notre deuxième semaine de retour sur glace, a confié Blondin. Ç'a été une course assez échevelée, les filles étaient combatives et il y avait beaucoup de patineuses qui se poussaient, mais j'ai fini par me placer dans une bonne position [pour obtenir une médaille].

La Saguenéenne Valérie Maltais a pris le 11e rang de l'épreuve. Plus tôt dans la journée, Maltais avait remporté la course du groupe B au 1500 m.

Dans le départ groupé masculin, le seul Canadien, Jordan Belchos, a terminé 4e.

La Manitobaine Heather McLean, de son côté, a raflé la médaille de bronze de la course sur 500 m.

Il s'agissait de sa quatrième médaille sur cette distance en carrière sur le circuit de la Coupe du monde et de sa première depuis celle acquise au cours de la saison 2015-2016.

McLean, de Winnipeg, a complété la distance avec un temps de 37,368 s. La Néerlandaise Femke Kok a triomphé en 37,089 s, après avoir retranché 0,21 s au chrono de la Russe Angelina Golikova.

Les compatriotes de McLean, Kaylin Irvine, Béatrice Lamarche et Abigail McCluskey, ont fini 17e, 22e et 27e, dans l'ordre.

La Coupe du monde de Heerenveen est la première étape du circuit en 2020-2021 et la première compétition d'envergure depuis celle du 8 mars 2020, au même endroit.

La pandémie de COVID-19 a bouleversé la saison de patinage de vitesse longue piste; il y aura deux étapes de la Coupe du monde avant la tenue des Championnats du monde le mois prochain, à Heerenveen.

De plus, l'équipe canadienne de longue piste n'a pu s'entraîner à l'anneau olympique de Calgary depuis le 5 septembre à cause d'un bris mécanique.

Ses entraînements sur glace ont été limités à un camp de deux semaines sur l'anneau de Fort St. John, en C.-B., et sur celui extérieur de Red Deer, en Alberta, en plus des séances en courte piste à Calgary.