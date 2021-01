Pierre-Luc Dubois s'en va à Winnipeg, Patrik Laine à Columbus

Les Blue Jackets ont échangé le joueur de 22 ans aux Jets contre Patrik Laine et Jack Roslovic. Winnipeg, qui continuera de payer 26 % du salaire de Laine, fait également l'acquisition d'un choix de troisième tour au repêchage de 2022.

Roslovic a signé un contrat de deux ans d'une valeur de 3,8 millions de dollars avec les Jackets, l'équipe de sa ville natale.

Les déboires entre Dubois et l'entraîneur des Blue Jackets, John Tortorella, faisaient la manchette depuis plusieurs semaines déjà. TSN et The Athletic rapportaient vendredi qu'en plus de Winnipeg, les Ducks d'Anaheim et le Canadien de Montréal faisaient partie des candidats pour faire l'acquisition de Dubois.

Jusqu’ici cette saison, Dubois, dont le père est entraîneur adjoint pour le club-école des Jets à Winnipeg, n’a obtenu qu’un but en cinq matchs.

Le troisième choix au total du repêchage de la LNH en 2016 a inscrit 66 buts et 93 mentions d'aide en 239 matchs de saison.

Pour sa part, Laine était aussi au cœur de rumeurs d'échange depuis un moment à Winnipeg. L’attaquant de 22 ans, sélectionné un rang devant Dubois à l’encan de 2016, montre une fiche de 140 buts et 110 passes en 306 matchs de saison avec les Jets.

Cette saison, Laine a marqué deux buts et a obtenu une passe dans le seul match qu’il a disputé. Il a raté tous les autres en raison d’une blessure au haut du corps.

Le Finlandais a connu sa meilleure saison en 2017-2018, saison au cours de laquelle il a récolté 44 buts et 26 passes en 82 rencontres.