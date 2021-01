Le camp du Rocket décolle vers l’inconnu

C'est que les informations sont distribuées au compte-gouttes par la Ligue américaine de hockey (LAH). À ce jour, on ne sait toujours pas s'il y aura une division canadienne.

Certaines équipes disputent 44 matchs, alors que d'autres en jouent 24. Des formations d’une même division ne s'affronteront pas, tandis que Bridgeport et Hartford se rencontreront à 24 reprises.

Plusieurs choses ne sont pas normales présentement. On vit quelque chose de différent, a noté Bouchard en visioconférence. Notre but à nous, dans la Ligue américaine, c'est de s'ajuster.

C'est normal que l'information sorte au compte-gouttes. Ce n'est pas exactement ce à quoi nous sommes habitués. Mais tout le monde au camp est heureux de retourner au travail, de savoir que nous allons pouvoir faire jouer les jeunes , a-t-il poursuivi.

On est seulement chanceux de jouer. C'est comme ça que je le vois. On pourrait jouer toute la saison contre le même club que ça ne me dérangerait pas. Je me rappelle, quand je jouais en Idaho, dans l'ECHL, nous avions joué neuf matchs contre Stockton dans le même mois. On peut se plaindre, mais la réalité est que nous jouons au hockey présentement.

Alex Belzile, attaquant du Rocket de Laval