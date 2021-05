Simona de Silvestro au Indy 500, l'effort d'un groupe de femmes

En 2020, pour la première fois en 20 ans, aucune femme n'avait participé aux 500 milles d'Indianapolis. En 2021, il y en aura une seule, Simona de Silvestro.

Elle participe dimanche à la course au sein d’une équipe de femmes dirigée par Beth Paretta, Paretta Autosport, dans une monoplace à moteur Chevrolet de Team Penske.

Radio-Canada lui a parlé pendant sa préparation pour la célèbre épreuve.

Simona de Silvestro dans la ligne des puits d'Indianapolis avec deux membres de l'équipe Paretta Autosport Photo : Paretta Autosport - Indycar

Le 23 mai, lors du Bump Day, la pilote suisse dans la monoplace no 16 faisait partie du petit groupe de cinq pilotes qui tentaient d'aller chercher une des trois dernières places disponibles.

Elle y est arrivée de justesse, à la vitesse de 367,498 km/h (moyenne sur quatre tours), et partira de la 33e place sur la grille de départ.

Si ça peut inspirer les femmes à aller au bout de leurs rêves, c'est parfait, a réagi Simona de Silvestro. Beaucoup de femmes nous suivent et regarderont la course. C'est très motivant.

Grâce à sa qualification, c'est la première fois dans l'histoire des 500 milles d'Indianapolis qu'un duo féminin propriétaire et pilote participe à la course.

L'aventure de Simona de Silvestro et de Paretta Autosport a commencé le 19 janvier quand la pilote suisse a annoncé qu'elle prendrait part à une grande initiative de la série IndyCar.

L'équipe Paretta Autosport a été mise sur pied dans le cadre du programme Race for Equality & Change (Courir pour l’égalité et le changement), créé par Roger Penske, propriétaire de la série et du circuit, afin de promouvoir l'égalité des genres en sport automobile.

L'équipe est à 70% féminin (dans l'équipe de course et l'encadrement commercial).

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Simona de Silvestro, Beth Paretta (en noir) et une partie de l'équipe Paretta Autosport sont prêtes pour l'Indy 500. Photo : Paretta Autosport - Indycar

Simona de Silvestro, âgée de 32 ans, est pilote d’usine pour la marque allemande Porsche depuis 2019, en formule E et en catégorie GT. Porsche a accepté de la libérer pour les 500 milles d'Indianapolis.

La pilote suisse a participé à l'Indy 500 cinq fois entre 2010 et 2015. Son meilleur résultat étant une 14e place en 2010 avec l’équipe HVM Racing.

Elle sait qu'elle peut faire mieux cette fois-ci.

C’est quelque chose dont je rêvais depuis toujours, explique-t-elle au bout du fil en français. Quand j’étais en IndyCar, c'est ce que je regardais. Et cette année, cette opportunité très spéciale se présente. J’ai toujours travaillé pour avoir une vraie chance à cette course. Porsche m'a laissée y aller, donc tout s’est aligné pour que ça se passe bien.

J’ai eu des hauts et des bas à Indianapolis, mais dans la constellation de cette année avec Team Penske derrière, c’est quand même une grande chance d’avoir un beau résultat , estime-t-elle.

Simona de Silvestro veut profiter de l'occasion qui lui est offerte. Photo : Paretta Autosport - Indycar

Roger Penske a remporté 18 fois les 500 milles d'Indianapolis, les dernières fois en 2018 et en 2019.

En 2016, Beth Peretta avait voulu inscrire une équipe composée à 100 % de femmes aux 500 milles d’Indianapolis pour sa 100e épreuve, avec la Britannique Katherine Legge. Mais, faute de budget, le projet (Grace Autosport) n’avait pas vu le jour.

Cinq ans plus tard, le projet est bien né.

Roger m’a dit qu’il voulait promouvoir l’égalité des genres et célébrer le fait que les femmes sont de plus en plus nombreuses dans le paddock de la série IndyCar à tous les niveaux , avait dit Beth Paretta en conférence de presse le 19 janvier.

Notre participation aux 500 milles d’Indianapolis n’est pas juste un coup publicitaire , a-t-elle assuré.

Roger Penske Photo : Getty Images / Matt Hazlett

Beth Paretta connaît bien Roger Penske, puisqu'elle a travaillé dans son programme NASCAR. L'équipe Paretta Autosport a trouvé au sein du programme de Roger Penske des femmes ingénieures, des stratèges, des mécaniciennes pour que le personnel de l'équipe soit majoritairement féminin.

Roger Penske connaissait Simona de Silvestro pour l'avoir vue piloter en IndyCar, et c'est vers elle qu'il s'est tournée pour promouvoir son programme Race for Equality & Change.

Je me suis vraiment battue depuis 10 ans pour avoir une chance comme ça Une citation de :Simona de Silvestro, pilote automobile

Que Roger pense à moi directement pour conduire la voiture, c’est un honneur, affirme la pilote suisse. Car quand on regarde tout ce qu’il a fait pour le sport automobile, c’est pour gagner. Donc, pour moi, c’était vraiment un no brainer d’accepter cette chance.

Et je pense aussi que la chance d’avoir un bon résultat est là parce que tout le monde y croit.

Le trophée Borg-Warner, remis au gagnant des 500 milles d'Indianapolis depuis 1936, porte le nom de l'entreprise automobile qui l'a fait construire. Il a ceci de particulier que tous les visages des vainqueurs y sont sculptés en relief.

Le trophée Borg-Warner Photo : Getty Images / Chris Graythen

Le fait qu’elle soit une pilote d’usine Porsche en dit long sur ses qualités de pilote, et il se trouve qu’elle est une femme. Simona connaît la piste et l’épreuve, et nous lui fournissons tout ce dont elle a besoin pour gagner la course , précise Beth Paretta.

Nous espérons que bientôt, il y aura le visage d’une femme sur le trophée Borg-Warner Une citation de :Beth Paretta, propriétaire de l'équipe Paretta Autosport

Simona de Silvestro fait remarquer qu'il y a beaucoup de jeunes femmes pilotes en course automobile, mais on ne leur donne pas la chance de se faire valoir dans de bonnes équipes.

Il y a des choses vraiment importantes qui sont en train de se passer en ce moment. Chez Porsche, je suis la première femme à avoir signé comme factory driver, rappelle-t-elle. Donc tout ce que j’ai fait jusqu’à maintenant commence un peu à se réaliser, et j'en suis vraiment fière.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   L'équipe Paretta Autosport sur l'anneau d'Indianapolis veut encourager les femmes à aller au bout de leurs rêves. Photo : Paretta Autosport - Indycar

J’ai montré que je pouvais conduire une voiture, mais je n’ai jamais vraiment eu la chance d’être dans un top team, fait remarquer Simona de Silvestro. Alors, je vois qu’avec cette opportunité, je me retrouve on va dire dans le meilleur team pour Indianapolis.

C'est vraiment à moi à mettre toutes les pièces du puzzle ensemble pour réussir , conclut la pilote suisse, pleine d'espoir de pouvoir donner un grand coup de projecteur au programme Race for Equality & Change de Roger Penske, dimanche à Indianapolis.

Le départ de la course est prévu dimanche à 12h45, HAE.