Skeleton : la Canadienne Jane Channell sur le podium de Königssee

À son retour en Coupe du monde, la Canadienne Jane Channell a offert une superbe performance dans la deuxième manche à Königssee, en Allemagne, vendredi, pour remonter au classement et terminer au 3e rang.

Channell avait terminé 7e de la première manche, en 51,69 s, à 76 centièmes de l'Allemande Tina Hermann (50,93), la seule à descendre sous les 51 secondes.

Dans la seconde, la Britanno-Colombienne a bien réagi et son chrono de 51,24 s lui a permis de prendre le 2e échelon et de grimper au 3e au cumulatif des deux chronos.

La Canadienne partage la troisième marche du podium avec l'Autrichienne Janine Flock, qui a offert une performance inverse à celle de la Canadienne, plus rapide dans la première manche.

Channell et Flock ont conclu leurs parcours à 63 centièmes de la gagnante, l'Allemande Jacqueline Lölling, qui a profité d'une grosse faute de Hermann pour lui ravir la victoire.

C'est vraiment génial d'être de retour, de revoir toutes les compétitrices et de retourner sur le podium , a réagi Channell.

Channell a fait preuve de la plus grande prudence, et est restée au Canada pendant les longs mois de confinement et de restrictions sanitaires.

Le temps que j'ai passé à Whistler, à côtoyer de jeunes athlètes, a joué un rôle clé dans ma performance d'aujourd'hui , a-t-elle affirmé.

Cette coupure m'a permis de me détendre, de renouer avec la sensation de la glace sous les patins de mon skeleton, et de réapprendre à me faire confiance.

La Canadienne Elisabeth Maier a fini au 6e rang, après une belle remontée de six places grâce à son deuxième parcours.

Au classement général de la discipline, Janine Flock est toujours en tête. Maier est 9e, après avoir fait l'impasse sur les deux premières épreuves de la saison, et Channell est 25e avec son podium de vendredi et ses premiers points de la saison.

Jaclyn Laberge n'a pas participé à cette épreuve. Elle est 26e au classement.

Chez les hommes, sur la même piste, les Canadiens Kevin Boyer et Mark Lynch ont fini respectivement 19e (+2,24) et 22e (non qualifié pour la seconde manche).

La victoire est allée à l'Allemand Alexander Gassner.

Au classement général, Boyer est 23e et Lynch 30e. Ils ont raté les quatre premières étapes de la saison.

C'était l'avant-dernière épreuve de la saison de la Coupe du monde de skeleton. La dernière aura lieu à Igls, en Autriche, le 29 janvier.