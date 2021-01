Un sommet personnel de 28 points pour RJ Barrett dans une victoire des Knicks

Repêché troisième en 2019, l'Ontarien a donné le ton avec 13 points au premier quart, où les New-Yorkais ont dominé 40-31.

Barrett a aussi amassé cinq passes pour les Knicks, qui enregistraient un troisième gain d'affilée.

Julius Randle a brillé avec 16 points, 17 rebonds et 9 passes.

Les Knicks (8-8) entamaient un séjour de quatre matchs dans l'Ouest. Ils vont rejouer vendredi soir à Sacramento.

Stephen Curry a récolté 30 points dans une cause perdante.

Victoire des Lakers contre les Bucks

Les Lakers de Los Angeles, champions en titre, se sont imposés 113-106 sur Milwaukee, un de leurs plus sérieux rivaux. LeBron James a été impérial dans son duel de joueurs étoiles avec Giannis Antetokounmpo, dans le Wisconsin.

Le Greek Freak ( monstre grec ) est peut-être le double joueur par excellence en titre, mais le King a encore montré qu'il restait le patron quand ça compte.

Une image a symbolisé cet état de fait à 15 secondes de la fin. Antetokounmpo, exclu pour six fautes quelques instants auparavant, regardait, dépité et impuissant, sur le banc, James asséner un ultime panier enfoncé pour assurer la victoire des siens.

Décisif, ce dernier a ainsi réussi 12 de ses 34 points dans le dernier quart (à plus de 50 % de réussite aux tirs, 6/10 derrière l'arc), auxquels se sont ajoutés 8 passes et 6 rebonds.

On fait tout pour ne pas perdre deux rencontres d'affilée, c'est un peu notre mantra. Contre les Warriors, on n'était pas content d'avoir laissé filer la victoire, donc ce soir on est entré combatif sur le terrain avec la volonté de rectifier le tir et de montrer qu'on reste la meilleure défense de la ligue , a dit après coup Anthony Davis.

Après ce deuxième revers d'affilée, trois jours après celui de 125-123 à Brooklyn face à James Harden et Kevin Durant, les Bucks glissent à la 3e place dans l'Est.