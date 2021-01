Le CF Montréal repêche un milieu de terrain américain

Réclamé au troisième tour, au 63e rang, Barone est le seul joueur qui a été ajouté à l'organisation montréalaise.

Le directeur sportif Olivier Renard avait le loisir d'effectuer un autre choix, au 65e rang, mais il a passé son tour.

Né au Michigan, Barone a disputé 23 matchs comme titulaire en 2019. Il a récolté 3 buts et 10 passes décisives. En 2018, il avait disputé 15 matchs, dont 14 comme partant, et avait inscrit un but et une passe.

À sa première année avec les Spartans, il a pris part à 17 matchs, tous comme partant, et a amassé trois buts et quatre passes.

Barone, un athlète de 1,8 m (5 pi 11 po) et 72 kg (160 lb), est l' un des joueurs qui avait attiré l'attention de l'équipe , a déclaré Renard, par voie de communiqué.