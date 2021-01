Les Alouettes poursuivent leurs emplettes

L'ailier défensif de 30 ans, repêché au 26e rang en 2013, s'amène à Montréal après avoir passé sept saisons dans la NFL. Il a d'abord disputé quatre campagnes avec les Packers, puis a brièvement défendu les couleurs des Cowboys de Dallas, des 49ers de San Francisco et des Raiders d'Oakland/Las Vegas de 2017 à 2020.

Jones a enregistré 89 plaqués, dont 64 en solo, 10 sacs du quart, 8 passes rabattues et 1 interception en 68 matchs dans le circuit Goodell. Il a joué dans la NCAA pour les Bruins de l'Université de Californie à Los Angeles.

Les Alouettes ont également signé des ententes avec les secondeurs Romeo Finley, Eli Mencer et Tre Watson, les joueurs de ligne défensive Lord Hyeamang, Curtis Cothran et Jamal Davis, ainsi que les demis défensifs Rodney Randle fils et Ahmad Thomas.

Mercredi, l'organisation montréalaise a annoncé la mise sous contrat de sept joueurs canadiens, dont les Québécois Jean-Samuel Blanc et Félix Faubert Lussier.