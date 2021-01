Basketball Canada sanctionnée pour avoir raté deux matchs… à cause de la pandémie

Les dirigeants de Basketball Canada se sont dits déçus des sanctions imposées par la Fédération internationale de basketball (FIBA) et envisagent de déposer un appel après que le pays eut décidé de se retirer, pendant la pandémie de la COVID-19, de deux matchs de qualification en prévision de l'AmeriCup 2022.

Les responsables de la FIBA ont annoncé, mercredi, que Basketball Canada écopait d’une amende de 160 000 francs suisses (227 000 $ CAN) et le pays perd un point au classement parce qu'il s’est retiré de matchs prévus contre les équipes masculines de Cuba, le 29 novembre, et des îles Vierges des États-Unis, le lendemain.

La moitié de l'amende et le point perdu ont été différés, à condition que Basketball Canada respecte ses obligations lors de la prochaine compétition de la FIBA.

Les matchs devaient avoir lieu dans un concept de bulle à Punta Cana, en République dominicaine.

À l'époque, les dirigeants de Basketball Canada avaient expliqué que leur participation serait allée à l'encontre des mesures sanitaires et sécuritaires, ainsi que des règles relatives aux déplacements qui avaient été mises en place à cause de la pandémie.

Basketball Canada a maintenu cette position dans une déclaration officielle, mercredi, et annoncé son intention de déposer un appel à la chambre d'appel de la FIBA.

L'organisation canadienne a affirmé que l'amende aura un impact négatif significatif sur ses capacités opérationnelles. Elle ajoute qu'elle aura pour effet de détourner des fonds disponibles dans le cadre de ses mandats de promotion du sport dans les communautés au Canada et de financement des programmes de haute performance en vue de futures compétitions internationales.

Si le Canada parvient à récupérer son point au classement, il occupera le 4e rang de son groupe de qualification, le groupe C, avec trois points en deux matchs.

La République dominicaine est 1re avec sept points en quatre rencontres, tandis que Cuba et les îles Vierges des États-Unis ont récolté quatre points en trois matchs.

Le Canada doit disputer quatre matchs lors de la prochaine fenêtre de qualification, à commencer par un duel contre les îles Vierges des États-Unis, le 17 février, et contre Cuba le lendemain.

Les trois meilleures formations au tournoi de qualification participeront à l'AmeriCup de la FIBA, qui doit avoir lieu au mois de septembre de 2022.