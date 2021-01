Trey Rutherford quitte les Alouettes pour devenir policier

Le 2e choix au total du repêchage de 2018 y explique qu'il a beaucoup réfléchi à son avenir pendant la pandémie. Rutherford estime qu'après avoir réalisé son rêve de jouer au football professionnel, il est maintenant temps de penser à un autre de ses rêves, celui de devenir policier.

À 25 ans, j'espère avoir encore plusieurs années devant moi et faire beaucoup de bien dans ce monde , a écrit le joueur de ligne offensive.

Actuellement joueur autonome, Rutherford ajoute qu'il ne peut repousser indéfiniment sa carrière de policier, d'autant plus qu'une blessure au genou ou une commotion cérébrale pourrait m'empêcher de poursuivre cet objectif .

L'ancien joueur des Huskies de l'Université du Connecticut souhaite pratiquer son nouveau métier en Ontario, sa province natale. Il est natif de Markham.

Ce départ soudain ajoute à la tâche du directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, qui doit maintenant trouver un garde à gauche efficace pour l'unité offensive du quart-arrière Vernon Adams fils.

Spencer Wilson s'acquittait de cette tâche comme substitut à Rutherford lors de la saison 2019, mais celui-ci ne fait plus partie de la formation montréalaise.

Sept joueurs sous contrat

L'organisation a annoncé la mise sous contrat de sept joueurs, dont les Québécois Jean-Samuel Blanc et Félix Faubert-Lussier.

Blanc a disputé 71 rencontres en 5 saisons avec les Alouettes, récoltant 59 plaqués dans les unités spéciales, tandis que Faubert-Lussier a capté 9 ballons pour des gains de 102 verges en 16 matchs lors de sa première campagne avec les Moineaux, en 2019.

Les Alouettes se sont également entendus avec le secondeur D.J. Lalama, le joueur de ligne défensive Bo Banner, le receveur de passes Kaion Julien-Grant, le demi défensif Dominique Termansen et le plaqueur Cameron Lawson, tous des joueurs canadiens.

Finalement, l'équipe a libéré les joueurs de lignes défensives Chase Demoor, Elijah Norris et Michael Sanelli, le secondeur Tevin Floyd, le demi défensif Marloshawn Franklin et le porteur de ballon Shaquille Murray-Lawrence. D'ailleurs, ce dernier s'est tourné vers le bobsleigh et vise une participation aux Jeux olympiques.