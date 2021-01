COVID-19 : la LNH reporte au moins deux autres matchs des Hurricanes

Le circuit Bettman a annoncé sa décision mercredi, à la veille du match d'ouverture à domicile des Panthers de la Floride contre les Hurricanes. Ces deux équipes devaient s'affronter de nouveau samedi après-midi.

En plus de ces reports, la ligue a indiqué que les installations des Hurricanes ont été fermées et qu'elles le demeureront jusqu'à nouvel ordre. La LNH tente de reporter ces matchs et de remodeler le calendrier des Canes.

C'est la deuxième fois que les matchs des Hurricanes sont reportés. Leur affrontement contre les Predators de Nashville, mardi soir, a aussi été remis. C'était le premier match à être déplacé cette saison dans la LNH à cause de la COVID-19.

La LNH n'a pas précisé quelle équipe était responsable de ce report, mais les noms de quatre joueurs des Hurricanes - Warren Foegele, Jordan Martinook, Jaccob Slavin etTeuvo Teravainen - ont été ajoutés à la liste de ceux qui suivent le protocole de dépistage de la COVID-19 en fin d'après-midi, mardi.

Le capitaine Jordan Staal séjournait sur cette liste depuis vendredi, et les Hurricanes se sont inclinés devant les Red Wings de Détroit samedi, avant de rebondir contre les Predators lundi.