Novak Djokovic assure qu'il parlait au nom des autres joueurs

Novak Djokovic a publié mercredi sur son compte Twitter une lettre ouverte au public australien pour clarifier ses propositions faites à la fédération australienne, qui lui ont attiré des railleries et provoqué du mécontentement.

Mes bonnes intentions envers mes collègues joueurs à Melbourne ont été mal interprétées et considérées comme égoïstes, ingrates. La réalité ne peut pas être plus éloignée de cela , a écrit le no 1 mondial.

Il a été placé, ainsi que les meilleurs joueurs et joueuses inscrits aux Internationaux d'Australie, dans une bulle sanitaire haut de gamme à Adélaïde, visiblement moins stricte que celle de Melbourne où se jouera le premier grand chelem de l'année du 8 au 21 février.

C'est difficile pour moi d'être un simple spectateur en sachant l'importance que la moindre aide et le moindre geste ont eue pour moi quand je ne représentais rien. C'est pourquoi j'utilise ma position privilégiée pour aider de mon mieux quand je peux être utile , poursuit le Serbe qui a créé à l'été 2020 un syndicat de joueurs, la Professional Tennis Players Association (PTPA).

Djokovic, âgé de 33 ans, a été vertement critiqué pour avoir transmis une liste de propositions à la Fédération australienne de tennis pour tenter d'obtenir une amélioration des conditions de confinement à Melbourne. Il évoquait notamment la mise à disposition de maisons dotées de terrains de tennis et des repas de meilleure qualité.

La Une du journal The West Australian : «Non merci Djokovic» Photo : The West Australian

Cette attitude n'a pas plu à une partie de la population australienne qui craint une résurgence de la COVID, alors qu'elle a subi un confinement strict de juillet à octobre.

Le joueur australien Nick Kyrgios a qualifié Djokovic de crétin et le Suisse Stan Wawrinka a ironisé sur ses propositions.

Au nom des moins nantis

Mercredi, Djokovic a assuré avoir parlé au nom des joueurs qui n'ont pas été traités aussi bien que lui et avoir relayé des suggestions et des idées évoquées sur notre groupe de discussion .

Au total, 72 joueurs ont l'interdiction de quitter leur chambre pendant deux semaines, après que des cas de COVID avaient été détectés dans leur avion en direction de l'Australie.

Les autres joueurs, à Adélaïde, sont autorisés à quitter leur chambre cinq heures par jour pour s'entraîner dans des conditions sanitaires strictes.

Djokovic assure aussi que sa lettre au directeur du tournoi Craig Tiley n'était pas une liste de demandes, mais une réflexion pour de possibles améliorations des conditions de l'isolement le plus strict .