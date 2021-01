Marielle Thompson 2e en ski cross en Suède

Thompson, de North Vancouver, a été devancée en super finale par la Suisse Fanny Smith. Le podium a été complété par une autre Suisse, Talina Gantenbein.

Thompson avait gagné à Idre Fjäll en 2016 et 2017.

La FIS a annoncé que les Championnats du monde de ski cross auraient lieu à Idre Fjäll du 11 au 13 février , ce qui fait que ces courses constituent une excellente préparation en vue de ce grand événement.

« Comme le parcours est devenu beaucoup plus lent au fil de la journée, nous avons dû nous adapter, a expliqué Thompson après la course. Ma descente d’entraînement était rapide, et je me sens beaucoup mieux après la dernière période de repos. »

L'épreuve de mercredi était la première de trois épreuves de la Coupe du monde qui se déroulent cette semaine à Idre Fjäll. Il s’agissait de la seule épreuve sprint puisque les deux autres épreuves à venir ce week-end seront disputées sur un long parcours.

« J’aime toujours revenir ici, a ajouté Thompson. J’aime les grands sauts, le fait qu’on soit souvent dans les airs, et aller vite. J’ai hâte aux épreuves sur le long parcours. »

Les autres skieuses canadiennes en lice, Courtney Hoffos, Tiana Gairns, Zoe Chore et Hannah Schmidt, ont été freinées en quarts de finale.

Fanny Smith, qui a enregistré une troisième victoire cette saison, demeure en tête du classement de la discipline. Thompson, championne olympique en 2014, est 2e.

Howden toujours en tête

Du côté des hommes, le Français Bastien Midol a triomphé devant le Suédois Viktor Andersson et le Français François Place.

Reece Howden, de Cultus Lake en Colombie-Britannique, a remporté la petite finale pour conclure 5e. Il domine le classement de la discipline avec 270 points, devant le Suisse Ryan Regez (216) et Place (206).

« Je ne savais pas si j’allais pouvoir le garder (le dossard du meneur), a admis Howden. J’ai très hâte de skier le parcours complet, car je veux beaucoup de podiums. »

Le Montréalais Christopher Delbosco et le Calgarien Brady Leman ont été éliminés en quarts de finale.

Les autres représentants de l'unifolié, Carson Cook, Kristofor Mahler et Jared Schmidt, n'ont pas pu franchir le premier tour éliminatoire.