C'est très chaud pour la 2e place au Vendée Globe

Le Français Thomas Ruyant (LinkedOut) et l'Allemand Boris Herrmann (Seaexplorer) se disputent la 3e place du Vendée Globe, et ne sont pas loin du 2e, Louis Burton (Bureau Vallée 2).

L'écart se resserre entre Ruyant et Hermann. Les deux hommes ne sont séparés que de 2,9 milles nautiques, soit 5,3 kilomètres terrestres.

Ça va vite pour un peu tout le monde, mais un peu moins pour moi à cause de mon foil, a expliqué Ruyant au quartier général de course. J’essaye de ne pas perdre le rythme par rapport aux bateaux près de moi, notamment ceux de Boris (Herrmann) et de Yannick (Bestaven).

Le Français Louis Burton tente de garder sa 2e place, mais il n'a qu'e 1,37 mille nautique d'avance sur Ruyant, soit 2,54 km.

Alors que les navigateurs poursuivent leur remontée de l'Atlantique Nord, le Français Charlie Dalin (Apivia) reste toujours en tête mercredi midi. Il a augmenté très légèrement son avance sur Burton, alors qu'ils continuent de filer sur des trajectoires différentes.

Au classement, Dalin possède désormais 127,7 milles (un peu plus de 205 km) d'avance sur Burton.