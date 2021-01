George Springer s'amène avec les Blue Jays pour 150 millions

Les Blues de Jays de Toronto auraient frappé un coup de circuit sur le marché des joueurs autonomes mardi soir en mettant sous contrat l’un des noms les plus convoités, celui du voltigeur étoile George Springer, selon MLB Network.

L’entente, conditionnelle à la réussite des tests médicaux et physiques, rapporterait 150 millions pour 6 ans au joueur par excellence de la Série mondiale en 2017.

Selon plusieurs médias, les Mets de New York représentaient l’adversaire le plus redoutable des Jays dans la course pour Springer.

Springer a passé toute sa carrière de sept saisons dans les ligues majeures avec les Astros de Houston.

La saison dernière, le joueur de 31 ans a frappé 14 circuits et affiché une moyenne de ,265 en 51 matchs. L’année précédente, il avait claqué 39 circuits, produit 96 points pour une moyenne de ,292.

Avec les Cavan Biggio, Vladimir Guerrero fils, Bo Bichette et Teoscar Hernandez, les Jays auront une redoutable rotation au bâton.

Mardi, le releveur Kirby Yates avait signé une entente avec la formation torontoise.