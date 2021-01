Patrick Roy s'attend à une deuxième année sans Coupe Memorial

Le prestigieux tournoi qui regroupe annuellement les champions des trois ligues juniors majeurs canadiennes, ainsi qu'une équipe hôtesse, doit s'amorcer le 17 juin prochain en Ontario, soit à Oshawa ou bien à Sault-Sainte-Marie.

Or, contrairement au circuit Courteau, les ligues juniors de l'Ontario (OHL) et de l'Ouest (WHL) n'ont toujours pas lancé leur saison 2020-2021. L'action dans l'est du pays est toutefois à l'arrêt depuis le 29 novembre et ne recommencera pas avant le 22 janvier.

Tout le monde est dans l'attente de voir officiellement ce qui va arriver, tant et aussi longtemps qu'on ne sait pas ce qui va se passer en Ontario. J'imagine que c'est difficile de penser qu'il peut y en avoir une. Patrick Roy, entraîneur-chef et DG des Remparts de Québec

On n'a pas eu la confirmation qu'il n'y en avait pas. C'est sûr que le fait que l'Ontario n'a pas commencé à jouer... et tout semble laisser croire que ça va être très compliqué pour eux , poursuit Patrick Roy.

La pandémie a déjà forcé la Ligue canadienne de hockey à tirer un trait sur l'édition 2020 de la Coupe Memorial, qui devait se tenir à Kelowna, en Colombie-Britannique, entre les 22 et 31 mai derniers. Jusque-là, un champion national avait été couronné chaque année depuis son instauration en 1919.

Le circuit Courteau renouera avec l'action vendredi dans quatre marchés du Québec, alors que la reprise des activités dans les Maritimes, initialement prévue ce week-end, a été repoussée lundi d'au moins une semaine .

Trois équipes éliront donc domicile dans un environnement protégé à Chicoutimi, à Drummondville, à Rimouski, ainsi qu'à Shawinigan pendant trois jours. L'exercice sera répété entre les 29 janvier et 6 février dans toutes ces villes, à l'exception de Shawinigan, qui accueilleront cette fois quatre formations.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin