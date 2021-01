Très convoité, Félix Auger-Aliassime a choisi son nouvel équipementier

Les termes et la durée du contrat n’ont pas été dévoilés.

Auger-Aliassime portera donc des chaussures et des vêtements Adidas à compter du premier tournoi ATP 250 prévu à Melbourne la première semaine de février. Le joueur de 21 ans était associé à Nike depuis 2016.

Le contrat avec Nike venait à échéance le 31 décembre 2020. Le géant américain était l’une des neuf entreprises avec lesquelles Bernard Duchesneau, le conseiller d’Auger-Aliassime, a discuté.

Il a notamment pu rencontrer en personne les représentants d’Adidas en Europe l’automne dernier.

Cet intérêt reflète bien la valeur de Félix sur le circuit de l’ATP, mais aussi la façon dont il se comporte, explique Duchesneau. Il dégage une image très positive.

La nouvelle entente, assurément fort lucrative, n’a pas été conclue que sur des bases financières, insiste-t-il. Il parle d’atomes crochus et d’un partage de visions entre Auger-Aliassime et l’entreprise qui collaborera notamment aux projets sociaux du joueur.

Félix veut être un acteur de changement et une idole pour la nouvelle génération et les projets conjoints avec Adidas seront compatibles avec ses aspirations personnelles, dit Bernard Duchesneau. Félix a notamment la cause environnementale et la promotion de la diversité à cœur.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Félix Auger-Aliassime, nouveau joueur de l'équipe Adidas Photo : Instagram Félix Auger-Aliassime

Adidas pourrait aussi collaborer au projet humanitaire que parraine Auger-Aliassime avec BNP Paribas au Togo, le pays natal de son père.

Avec Félix Auger-Aliassime, Adidas ajoute un autre joueur majeur du circuit de l’ATP.

L’équipementier allemand est déjà partenaire de 3 joueurs parmi les 10 premiers au classement, soit Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev.

Un ajout à l’équipe sous peu

Un peu plus de deux mois après la fin de l’association entre Félix Auger-Aliassime et son entraîneur de longue date, Guillaume Marx, le Québécois s’entraîne pour l’instant sous la seule supervision de Frédéric Fontang, avec qui il collabore depuis 2016.

À la fin de la dernière saison, il avait manifesté son intention d’ajouter une ressource à son équipe.

Il cherchait un entraîneur ou un conseiller qui a accompagné un gagnant de tournoi du grand chelem ou un joueur qui en a lui-même déjà gagné un.

Il s’est depuis entraîné à l’académie de Rafael Nadal où il a notamment reçu les conseils de Toni Nadal, oncle et entraîneur de Rafa. La démarche pour ajouter une ressource progresse très bien.