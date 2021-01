Les Alouettes conservent les services de Jake Wieneke

Le receveur éloigné Jake Wieneke demeure avec les Alouettes. Le finaliste au titre de recrue par excellence en 2019 a paraphé mardi un contrat d'un an avec l'organisation montréalaise.

Wieneke avait fait écarquiller bien des yeux lors de son premier tour de piste dans la Ligue canadienne de football (LCF). L'athlète de 26 ans est rapidement devenu l'une des cibles favorites du quart-arrière Vernon Adams fils.

Il a enregistré 8 touchés et capté 41 ballons sur 63 passes tentées vers lui pour des gains aériens de 569 verges en 18 matchs. Sa récolte de huit majeurs sur réception, bonne pour le 5e rang de la LCF, a constitué un sommet parmi les Alouettes.

Le retour de Jake en 2021 s'ajoute à la liste de bonnes nouvelles que nous avons annoncées au cours des dernières semaines. Sa présence au sein de notre attaque pour la prochaine saison va nous assurer une stabilité, en plus de nous permettre de continuer à garder les défenses adverses sur leurs talons , a indiqué le directeur général Danny Maciocia dans un communiqué.

La direction s'est assurée de conserver les pièces importantes de l'unité offensive menée par Vernon Adams depuis que le circuit Ambrosie a levé le moratoire empêchant les ententes contractuelles.

L'équipe a notamment retenu les services du receveur éloigné Eugene Lewis et des joueurs de ligne à l'attaque Landon Rice et Tony Washington, en décembre, en plus de rapatrier à Montréal le porteur de ballon William Stanback.