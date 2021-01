ECHL : la nouvelle équipe de Trois-Rivières sera affiliée au Canadien

Le nouveau Colisée de Trois-Rivières accueillera cette équipe dès la prochaine saison. Certains jeunes joueurs de l'organisation montréalaise pourraient s'y retrouver.

Par communiqué, le vice-président du CH, John Sedwick, a indiqué comment il était avantageux pour une organisation d'avoir ses jeunes joueurs à proximité. Il se base sur le succès du Rocket, établi à Laval depuis 2017.

La décision de rapatrier notre club-école de l'AHL à Laval s'est avérée très concluante, et la proximité de l'équipe de Trois-Rivières sera un avantage indéniable pour nos opérations hockey et pour continuer d'épier le talent local , a-t-il rappelé.

Considérée comme une ligue inférieure à la Ligue américaine, l'ECHL a quand même contribué au développement de nombreux bons joueurs qui ont par la suite atteint la Ligue nationale (LNH). Du nombre, on retrouve Alex Burrows, Jonathan Quick, Michael Ryder et Jaroslav Halak. La ligue a entamé sa 34e saison d'activités le 11 décembre dernier.

Le président et chef de direction de la nouvelle équipe trifluvienne s'est réjoui de cette nouvelle.

Cette affiliation avec le Canadien est une occasion exceptionnelle pour notre nouvelle franchise à Trois-Rivières. En plus de contribuer au développement du hockey en Mauricie et au Québec, cette association permettra à notre nouvelle équipe de profiter d'un rayonnement important, en plus de venir ajouter crédibilité et notoriété au projet du retour du hockey à Trois-Rivières , a déclaré Mark Weightman.

Nous sommes fébriles à l'idée de penser que nos partisans applaudiront très bientôt les exploits de jeunes joueurs qui pourraient un jour se joindre à l'organisation du Canadien. Mark Weightman, président et chef de la direction de la nouvelle équipe d'ECHL à Trois-Rivières

L'équipe sera dirigée par Marc-André Bergeron, originaire de Trois-Rivières, qui a disputé 60 parties avec le CH en 2009-2010.