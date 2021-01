Rhian Wilkinson en renfort pour l'équipe nationale anglaise

Wilkinson et l’ex-milieu de terrain norvégienne Hege Riise ont accepté un contrat à court terme, ont précisé les Lionnes – surnom de l'équipe nationale féminine anglaise.

Riise occupera le poste d'entraîneuse-chef par intérim à la suite du départ, cette semaine, de Phil Neville, qui a accepté un poste à l’Inter Miami dans la MLS. Wilkinson aura la tâche de la soutenir.

Je suis ravie d'accueillir Hege Riise et Rhian Wilkinson dans l'équipe d'entraîneuses d'Angleterre, après avoir eu des discussions positives avec elles ces dernières semaines , a déclaré Sue Campbell, la directrice du programme anglais de soccer féminin.

Elles nous apporteront une importante expérience internationale et aideront à guider nos joueuses avant l'arrivée de Sarina Wiegman comme nouvelle entraîneuse-chef en vue du Championnat européen de 2022 en Angleterre , a-t-elle ajouté.

La semaine dernière, Wilkinson a annoncé qu'elle quittait son poste d'entraîneuse à Canada Soccer.

La Canadienne de 38 ans occupait récemment les postes d'adjointe de l'équipe nationale féminine et d'entraîneuse des équipes des moins de 17 et 20 ans.

Wilkinson a indiqué qu'elle quittait l’organisation avec le cœur gros . Elle avait été considérée comme une possible successeure de Kenneth Heiner-Moller à la tête de l’équipe canadienne avant l’embauche de Bev Priestman, en fin d’année dernière.

Née à Baie-d'Urfé et maintenant établie à North Vancouver, Rhian Wilkinson a représenté le Canada au plus haut niveau à 181 reprises de 2003 à 2017. Elle a inscrit 7 buts et 23 passes décisives.

Elle a participé à quatre Coupes du monde et à trois tournois olympiques. Elle a également gagné une médaille dans six tournois de la CONCACAF et trois Jeux panaméricains.