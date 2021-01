Jake Allen et le Canadien neutralisent les Oilers

Les hommes de Claude Julien se sont imposés 3-1 lors d'une autre performance inspirée contre les surdoués Connor McDavid et Leon Draisaitl, 48 heures après leur gain de 5-1 samedi.

À commencer par la recrue Alexander Romanov qui a réussi le premier filet de sa carrière dans la LNH.

Romanov a battu le gardien Mikko Koskinen d'un tir du poignet de la ligne bleue à 9 min 54 s du premier vingt. Sur la séquence, Jake Evans a remporté la mise au jeu en zone offensive et Paul Byron est venu l'appuyer pour remettre la rondelle à la pointe.

Après ce but, le CH a écopé de trois punitions mineures, incluant 33 secondes à se défendre à 5 contre 3, mais les Oilers n'ont jamais pu déjouer Allen, qui effectuait son baptême avec sa nouvelle formation.

Au total, en première période, Montréal a passé 5 minutes 28 s d'affilée en désavantage d'un ou deux hommes contre l'équipe qui a présenté, en 2019-2020, le meilleur avantage numérique des trois dernières décennies.

Le deuxième engagement a été complètement dominé par la bande à Julien. Le Tricolore a tiré 18 fois sur le filet des Oilers et a accordé seulement 7 lancers.

Shea Weber a doublé la mise en déjouant Koskinen en avantage numérique depuis l'arrière du filet à 10,5 secondes de la fin de la période. L'arbitre avait d'abord refusé le but en raison d'obstruction envers le gardien avant de se raviser à la suite de la contestation du CH. Il s'agissait du premier but de la saison du capitaine en avantage numérique, son 103e en pareilles circonstances.

Il prend ainsi seul le 10e rang pour les buts en supériorité chez les défenseurs dans l'histoire de la LNH, à huit longueurs de Brian Leetch.

Question d'humilier un peu plus le talent offensif des Oilers, le CH a ajouté un second but en deux matchs à court d'un homme quand Artturi Lekhonen y est allé d'un tir précis du côté de la mitaine qui n’a laissé aucune chance à Koskinen au dernier engagement.

Allen se dirigeait vers un jeu blanc, mais Devin Shore a réduit l’écart avec 2:09 au match après que Jonathan Drouin eut perdu la rondelle.

Par ailleurs, Josh Anderson a quitté la glace momentanément au cours de la première période, visiblement ennuyé par une blessure au bas du corps. L'ailier droit a passé quelques minutes au vestiaire avant de reprendre sa place au sein du trio de Nick Suzuki.

Il ne semblait pas embêté à son retour sur la patinoire.

Le Canadien disputera son prochain duel mercredi soir à Vancouver pour le premier d'une série de trois rencontres contre les Canucks.