Le CF Montréal trouve preneur pour Maxi Urruti, Aljaz Struna s'amène

Le CF Montréal a procédé à un premier échange depuis son changement de nom . Le directeur sportif Olivier Renard a cédé l’attaquant Maxi Urruti et un choix de deuxième tour au repêchage de 2022 au Dynamo de Houston pour faire l’acquisition du défenseur slovène Aljaz Struna, lundi.

Montréal obtient également du Dynamo une place de joueur étranger pour la saison 2021 et cédera une portion de l’indemnité de transfert au club texan si Struna est vendu hors de la MLS.

Nous sommes très contents d’ajouter à notre ligne défensive un défenseur central de grande taille, a déclaré le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard. Il possède de l’expérience en MLS et au niveau international, en plus d’avoir joué plusieurs années en Italie. Je tiens aussi à remercier Maxi pour les deux saisons avec nous et nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière à Houston.

Surnommé Kiki , Struna est en MLS depuis la saison 2019, lorsque Houston a fait son acquisition du club italien Palermo à l’aide d’argent d’allocation ciblé. Il avait justement fait ses débuts contre ce qui s’appelait alors l’Impact.

L’international slovène (21 sélections) a disputé 46 matchs en MLS, mais il n’a pas participé aux 5 dernières rencontres du Dynamo la saison dernière. Le défenseur de 30 ans ne s’est jamais qualifié pour les éliminatoires avec Houston, mais il a été nommé joueur défensif de l’année pour son club en 2019.

Urruti s’était aussi joint au club montréalais pour la saison 2019, dans un échange avec le rival du Dynamo, le FC Dallas. En deux campagnes, l’Argentin ne s’est jamais établi comme attaquant de pointe, avec seulement 9 buts et 8 aides en 46 matchs malgré un volume de jeu admirable.