Jake Allen devant le filet du Canadien face aux Oilers

L’entraîneur-chef Claude Julien a confirmé que le gardien de 30 ans allait être envoyé dans la mêlée en précisant qu’il s’agissait là bien plus qu’une occasion de le faire travailler.

Ce n’est pas juste pour travailler, mais pour partager le filet. Si tout le monde est en santé, Carey va jouer plus de matchs que Jake. On sait tous ça , a d’abord dit Julien.

Mais en même temps, on veut être certain qu’il ait sa juste part du travail et ainsi donner du repos à Carey. Si on peut avoir des gardiens alertes et reposés la plupart du temps, ça jouera en notre faveur , a-t-il poursuivi.

Ce sera un premier départ officiel pour le nouvel adjoint de Carey Price.

Julien a expliqué que le Tricolore avait établi un plan pour la saison, mais que cette planification allait être révisée sur une base hebdomadaire.

Tu ne sais jamais. S’il y a une blessure, tu devras changer ton plan. Des fois, des situations arrivent. Un gardien peut être hot, ou bien il signe un jeu blanc, et tu te demandes si tu le renvoies (pour le match suivant). C’est parfois difficile de suivre le plan , a reconnu Julien durant son point de presse.

La saison dernière avec les Blues de Saint Louis, Jake Allen a montré une fiche de 12-6-3 avec une moyenne de 2,15 buts accordés par match et un taux d'efficacité de ,927.

Il a aussi participé à cinq matchs lors des séries, mais les Blues ont été éliminés par les Canucks de Vancouver en six parties lors des quarts de finale de l'Association de l'Ouest.

Choix de deuxième tour des Blues en 2008, 34e au total, Allen a compilé un dossier de 148-94-26 en sept saisons dans la LNH, toutes avec Saint-Louis. Il affiche une moyenne en carrière de 2,50 et un taux d'efficacité de ,913.

Carey Price a effectué les deux premiers départs devant le filet du Canadien cette saison. Le Canadien prendra la direction de Vancouver mardi pour une série de trois rencontres en quatre soirs face aux Canucks, à compter de mercredi.