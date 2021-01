Le Bélarus écarté de l’organisation du mondial de hockey

La Fédération internationale de hockey (IIHF) a annoncé lundi que le Bélarus ne sera plus coorganisateur du Championnat du monde masculin avec la Lettonie.

Cette décision était inévitable , selon l’organisation. L’IIHF explique que ses statuts lui donnent le pouvoir de retirer l’organisation d’une compétition à un pays si elle juge que le bien-être des joueurs, des arbitres, des spectateurs et des membres des médias est compromis, ou que ceux-ci ne peuvent circuler librement.

C’est une décision très regrettable que de retirer l’organisation du tournoi au Bélarus, a affirmé par communiqué le président de l’IIHF, René Fasel. Au cours des derniers mois, nous avons essayé de présenter le Championnat du monde de hockey comme un outil de réconciliation pour aider à calmer le climat sociopolitique. Nous voulions trouver une solution positive pour aller de l’avant.

Le conseil de l'IIHF ne souhaite pas que le mondial soit utilisé pour faire la promotion politique d’un camp ou l’autre et c’est pourquoi il ne trouvait plus approprié que l’événement ait lieu à Minsk, où il y a des enjeux majeurs, a ajouté René Fasel. La sécurité des équipes, du personnel et des spectateurs est une priorité.

Le Bélarus est depuis plusieurs mois le théâtre de manifestations contre le régime de son président Alexandre Loukachenko, en poste depuis 26 ans et réélu en août dans un scrutin dénoncé pour ses nombreuses irrégularités.

Les autorités de Riga, en Lettonie, avaient déjà fait savoir qu'elles ne souhaitaient plus partager l'organisation du mondial avec le Bélarus, qui devait accueillir des matchs à Minsk.

Le 13 janvier dernier, René Fasel avait pourtant affirmé qu’il tenait à ce que le Bélarus coorganise le tournoi.

Samedi, le constructeur automobile tchèque Skoda, commanditaire majeur du tournoi, a refusé de s’y associer si le Bélarus était maintenu comme coorganisateur.

L'IIHF doit maintenant trouver un remplaçant au Bélarus pour épauler la Lettonie, mais n'exclut pas la possibilité de tenir l'événement dans une seule ville pour éviter les déplacements et faciliter l'application des protocoles de sécurité liés à la COVID-19.

Le Danemark et la Slovaquie, qui ont été les hôtes des tournois respectivement de 2018 et 2019, se sont portés volontaires.