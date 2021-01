De grandes visées pour Israël Start-Up Nation

Si la plupart des cyclistes sont présentement en plein camp en Espagne, la nouvelle tête d'affiche de l'écurie, Chris Froome, a répondu aux questions en direct de la Californie. Il peaufine là-bas sa rééducation, qui va bon train, affirme-t-il.

Pour connaître du succès, je dois m'assurer d'être de retour à 100 %, a-t-il dit. L'année dernière, j'avais encore quelques faiblesses. Je m'entraîne trois ou quatre fois par semaine pour revenir à ma forme habituelle.

Maintenant âgé de 35 ans, Froome a été ralenti ces derniers mois après avoir subi de multiples fractures en juin 2019, dans une vilaine chute au Critérium du Dauphiné. Il n'a plus gagné de course depuis le Giro 2018, son septième et dernier succès dans un grand tour. Il espère maintenant connaître un nouveau départ, sous les couleurs d'ISN.

Je veux continuer à courir, a-t-il annoncé. Le plus simple aurait été d'arrêter après ma chute, mais je ne voulais pas quitter le vélo comme ça. Dès que j'ai su que j'étais en mesure de me rétablir complètement, la décision, c'était une décision simple à prendre. J'ai quatre victoires sur le Tour et je suis très motivé pour une cinquième .

Le Britannique aura comme coéquipier le Canadien Michael Woods, qui s'est illustré lors du Tour de France virtuel, tenu cet été. Questionné à ce sujet, l'Ontarien a réitéré son intention de participer à la fois au Tour de France et aux Jeux olympiques de Tokyo. Il est toutefois conscient qu'une période de quarantaine imposée aux cyclistes pourrait provoquer un conflit d'horaire important.

C'est la grosse question en ce moment, est-ce qu'il y aura une période de quarantaine? Si oui, on va devoir réévaluer ma participation au Tour de France. Mais pour là, je veux y participer.

Le Tour de France est la meilleure préparation que je pourrais avoir pour les Olympiques. Je me sens toujours très bien après un grand tour. Michael Woods

Le Tour de France doit commencer le 26 juin et se terminer le 18 juillet. À Tokyo, la course sur route des hommes est prévue le 24 juillet.

Peut-être un vaccin

Certains athlètes olympiques pourraient ne pas avoir à se mettre en quarantaine s'ils reçoivent le vaccin contre la COVID-19.

L'homme d'affaires israélo-canadien Sylvan Adams est bien conscient que certains de ses cyclistes en bénéficieraient. Israël est l'un des pays où le déploiement des vaccins se fait le plus rapidement.

Le gouvernement espère pouvoir vacciner tout le monde d'ici la fin du mois de mars , avance Adams. On ne souhaite pas couper la file d'attente. Mais s'il y a un vaccin potentiellement disponible pour nos athlètes, on va regarder cette possibilité avec les autorités.

Sylvan Adams espère d'ailleurs organiser rapidement un nouveau camp pour ses athlètes, qui se tiendrait en Israël.