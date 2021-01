Brady gagne son duel face à Brees et atteint sa 14e finale d'association

Associated Press

Les Buccaneers ont converti en points trois revirements des Saints, dont deux interceptions de Drew Brees, et ils ont triomphé 30-20, dimanche soir

Brady a lancé deux passes de touché, à Mike Evans et à Leonard Fournette, et il a ajouté un majeur au sol pour s'assurer d'une 14e présence en finale d'association, mais une première dans la Nationale après 13 avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dans l'Américaine.

Les Buccaneers affronteront les Packers à Green Bay, dimanche, où le vétéran quart de 43 ans visera une 10e visite au Super Bowl.

Nous avons travaillé fort pour nous rendre à ce point. Deux victoires en séries à l'étranger, c'est plaisant, a mentionné Brady. Nous devons battre une très bonne équipe qui joue bien. Aaron Rodgers joue de façon incroyable.

Du côté des Saints, l'ère de Brees à La Nouvelle-Orléans pourrait prendre fin après 15 saisons.

Âgé de 42 ans, Brees pourrait bien avoir joué son dernier match en carrière au Superdome. Il est encore sous contrat pour une autre saison, mais il n'a toujours pas fait connaître ses intentions concernant la prochaine campagne.

Si c'est bel et bien sa dernière présence dans la NFL, Brees cherchera à l'oublier. Le meneur de l'histoire de la NFL au chapitre des passes réussies et des verges aériennes n'a réussi que 19 de ses 34 tentatives pour des gains de 134 verges. Il a lancé une passe de touché et il a été victime de trois interceptions.

Brady n'a pas été plus spectaculaire, réussissant 18 de ses 33 passes pour des gains aériens de 199 verges, mais il a évité les erreurs. Contrairement à ses deux dernières sorties contre les Saints, deux revers, il n'a lancé aucune interception.

Nous avons mieux joué que lors des deux derniers duels contre eux, a observé Brady. Nous avions commis plusieurs revirements la dernière fois. Cette fois, ce sont eux qui ont commis des revirements. C'est souvent ça l'histoire dans les matchs de football.

Après la troisième interception de Brees, sur une passe déviée au quatrième quart, les Buccaneers ont pu écouler les dernières minutes de la rencontre.