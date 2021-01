Malgré la perte de Patrick Mahomes, les Chiefs résistent aux Browns

Associated Press

Associated Press

Les Chiefs de Kansas City ont perdu les services de Patrick Mahomes au troisième quart en raison d'une commotion cérébrale, mais leur défense et le quart substitut Chad Henne leur ont permis de garder tous leurs espoirs de conserver leur titre grâce à une victoire de 22-17 contre les Browns de Cleveland, dimanche.

Alors que Mahomes agissait à titre de spectateur, la défense des Chiefs a forcé les Browns à dégager dans les dernières minutes du quatrième quart. Henne, un vétéran de 35 ans, a ensuite réussi une longue course lors d'un troisième essai. Puis, il a scellé l'issue de la rencontre en passant le ballon à Tyreek Hill pour obtenir un premier jeu lors d'un quatrième essai et quelques centimètres à parcourir. Et les Chiefs n'ont enfin eu qu'à écouler les dernières secondes.

C'est pour cette raison que nous aimons Andy Reid , a mentionné le demi de sûreté des Chiefs Tyrann Mathieu à propos de la décision de son entraîneur-chef d'y aller par la passe lors du quatrième essai.

Henne était entré dans le match après un incident survenu avec 7:27 à jouer au troisième quart. Mahomes a transporté le ballon et a tenté d'obtenir un premier essai, mais il a été durement plaqué par le secondeur Mack Wilson, qui avait réussi à l'agripper par le casque.

Mahomes a immédiatement paru chancelant lorsqu'il s'est relevé et il a eu besoin d'aide pour quitter le terrain.

Après qu'il eut été brièvement examiné sous la tente bleue dans les lignes de côté, Mahomes s'est dirigé vers le vestiaire des Chiefs en courant légèrement. L'équipe a ensuite confirmé qu'il était évalué pour une commotion cérébrale et qu'il ne reviendrait pas dans la rencontre.

Mahomes n'avait pas joué depuis 21 jours, soit depuis que les Chiefs ont confirmé leur 1er rang de l'Association américaine, lors de la 16e semaine d'activités. Il n'a pas semblé être rouillé avant de quitter le match en réussissant 21 de ses 30 passes pour des gains aériens de 255 verges. Il a lancé une passe de touché et il a ajouté un majeur au sol.

Harrison Butker a ajouté trois placements pour les Chiefs, qui ont presque laissé filer une avance de 19-3.

La formation de Cleveland n'a toutefois pas été en mesure de prendre l'avance au quatrième quart, dégageant le ballon alors qu'il restait 4:23 à jouer sans reprendre le ballon par la suite.

Du côté des Browns, Baker Mayfield a amassé des gains aériens de 204 verges avec un touché et une interception. Les Browns avaient signé la semaine dernière leur première victoire en éliminatoires depuis la saison 1994. Cleveland n'a pas gagné deux matchs éliminatoires depuis 1950.

Les Chiefs deviendront la semaine prochaine la première équipe de l'Américaine à accueillir trois finales d'association consécutives. Ils croiseront le fer avec les Bills de Buffalo, qui ont battu les Ravens de Baltimore samedi.