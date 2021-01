COVID-19 : les Jets de retour à l'entraînement

Entraîneurs et joueurs ont foulé la patinoire de la Place Bell MTS en matinée, avant de se diriger vers Toronto plus tard dans la journée pour y affronter les Maple Leafs, lundi. Il s'agira de leur premier match à l'étranger cette saison, qui sera suivi de deux rencontres à Ottawa, mardi et jeudi, face aux Sénateurs.

L'organisation manitobaine a disputé un match cette année, jeudi dernier, qui s'est terminé par un gain de 4-3 en prolongation contre les Flames de Calgary. La LNH a lancé son calendrier la veille malgré une hausse des cas de coronavirus tant au Canada qu'aux États-Unis.

Les 7 équipes canadiennes ont été regroupées dans une même division cette saison, alors que les 24 formations américaines ont été partagées dans trois divisions distinctes en raison de la fermeture de la frontière entre les deux pays.

D'autres organisations du circuit Bettman ont aussi été affectées par la crise sanitaire en 2021, soit les Stars de Dallas, les Blue Jackets de Columbus, les Penguins de Pittsburgh, ainsi que les Canucks de Vancouver.