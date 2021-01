L'équipage de Justin Kripps retrouve le podium en bobsleigh à Saint-Moritz

Kripps et ses compatriotes Benjamin Coakwell, Ryan Sommer et Cameron Stones ont conclu leurs deux parcours en 2 min 10 s 5/100. Sans surprise, l'équipage allemand de Francesco Friedrich (2:09,56) a enlevé les honneurs de la compétition, alors que le quatuor autrichien de Benjamin Maier (2:09,85) a terminé 2e.

Les Canadiens avaient également lancé leur saison avec un podium le 10 janvier à Winterberg, en Allemagne, bouclant l'épreuve seulement derrière le favori local, Francesco Friedrich.

L'équipage canadien guidé par Christopher Spring (2:11,36), qui comprend le joueur de football professionnel Shaquille Murray-Lawrence, a réalisé le 11e temps parmi les 21 formations en action sur la piste suisse.

En bob à 2 féminin, les Canadiennes Christine de Bruin et Sara Villani (2:17,44) ont fini la course au 8e échelon, trois rangs devant leurs compatriotes Alysia Rissling et Dawn Richardson Wilson (2:17,76). Les Allemandes Stephanie Schneider et Leonie Fiebig (2:16,54) ont remporté la palme à Saint-Moritz.

Le circuit de la Coupe du monde de bobsleigh effectuera un arrêt à Königssee, en Allemagne, les 23 et 24 janvier prochains.