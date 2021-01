Marion Thénault s'illustre à la Coupe du monde de Yaroslavl

L'épreuve a été remportée par l'Australienne Laura Peel avec une récolte de 96,59 points. La gagnante a devancé de justesse l'Américaine Ashley Caldwell (96,23 points), tandis que la Russe Liubov Nikitina (93,41 points) a complété le trio de tête.

De son côté, Thénault a accusé un retard de 32,09 points sur Peel. Ses compatriotes Flavie Aumond et Justine Ally ont quant à elles terminé en 17e et 19e positions.

Il s'agissait d'une troisième participation seulement à une épreuve de Coupe du monde pour Thénault, qui avait pris le 5e rang à Ruka, en Finlande, en décembre 2020. Elle avait fini en 18e place à Deer Valley, aux États-Unis, lors de ses débuts en février 2020.

L'épreuve masculine a été l'affaire du pays hôte. Le Russe Maxim Burov a triomphé avec un total de 127,60 points, soit 6,79 de plus que son compatriote Pavel Krotov. Le Suisse Noé Roth les a accompagnés sur le podium, tandis que le Canadien Lewis Irving a terminé 17e.

La Canadienne Valérie Grenier a signé le 16e temps du slalom géant de la Coupe du monde de Kranjska Gora, en Slovénie, remporté par l'Italienne Marta Bassino à la suite d'un chrono combiné de 2 min 11 s 90/100.

Grenier (2:16,47) est la seule représentante de l'unifolié à avoir enregistré un résultat. La Britanno-Colombienne Cassidy Gray n'a pas été en mesure de rallier la ligne d'arrivée lors de la seconde manche.

Ce matin, avant la course, j’étais un peu stressée en raison du parcours. Je n’étais pas certaine parce que je n’avais jamais skié sur une piste aussi glacée , a indiqué Grenier.

Ç’a été une bonne journée pour moi aujourd’hui, et c’est très encourageant pour dimanche. Je suis rassurée de voir que je suis capable de skier sur la glace avec ma cheville. Je dois simplement me faire confiance et les bons résultats viendront ensuite.

Valérie Grenier