Internationaux d'Australie : 47 joueurs privés d'entraînement par la COVID

L'État de Victoria, où se trouve Melbourne, a d'abord annoncé deux cas positifs à bord d'un vol en provenance de Los Angeles, transportant 24 joueurs, puis le tournoi a confirmé un autre cas à bord d'un vol Abou Dhabi-Melbourne, à bord duquel se trouvaient 23 autres joueurs.

Même si les trois personnes diagnostiquées positives n'étaient pas des joueurs, toutes les personnes présentes dans les avions sont considérées comme des cas contacts et ont donc été placées en quarantaine stricte.

Aucun joueur ni membre de leur entourage ne pourra interrompre la quarantaine pour participer à un entraînement. Porte-parole du programme de quarantaine de l'État de Victoria

Les 47 athlètes concernés sont ainsi privés des cinq heures quotidiennes d'entraînement autorisées pendant la quatorzaine que l'ensemble des participants au tournoi doivent observer dans une chambre d'hôtel à leur arrivée en Australie.

Selon les médias locaux, la Bélarusse Victoria Azarenka, championne à Melbourne lors des éditions 2012 et 2013, l'Américaine Sloane Stephens et le Japonais Kei Nishikori se trouvaient à bord du vol partant des États-Unis, tandis que d'autres joueuses couronnées en grand chelem étaient dans celui parti des Émirats arabes unis, dont la Canadienne Bianca Andreescu et l'Allemande Angelique Kerber.

Nous sommes en contact avec toutes les personnes à bord de ce vol et notamment le groupe de joueurs dont les conditions ont désormais changé, pour répondre au mieux à leurs besoins , a assuré le patron du tournoi, Craig Tiley.

C'est absurde , a dénoncé sur Twitter la Française Alizé Cornet, qui est arrivée à Melbourne par un autre vol.

Bientôt, la moitié des joueurs des Internationaux d'Australie devront s'isoler. Des semaines et des semaines d'entraînement et de travail intense vont être perdues pour une personne positive à bord d'un avion aux trois quarts vide , a-t-elle regretté, avant d'effacer son tweet devant les réactions provoquées.

Des joueurs s'étaient déjà émus qu'un contingent d'une cinquantaine de participants, parmi lesquels se trouvaient le Serbe Novak Djokovic, l'Espagnol Rafael Nadal, l'Autrichien Dominic Thiem, l'Américaine Serena Williams, la Japonaise Naomi Osaka et la Roumaine Simona Halep, puissent effectuer leurs 15 jours de confinement à Adélaïde et non à Melbourne comme le reste des joueurs.

Craig Tiley avait balayé les accusations de favoritisme en assurant que les conditions d'entraînement seraient les mêmes à Adélaïde et à Melbourne.

La direction du tournoi a dû édicter des règles sanitaires très strictes et très contraignantes afin de rendre l'événement acceptable par les autorités locales. Le tournoi a notamment été repoussé de trois semaines et les qualifications déplacées à Dubaï (WTA) et Doha (ATP) plus tôt cette semaine.