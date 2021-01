Les Sénateurs l'emportent contre les Maple Leafs, le Lightning bat Chicago 5-2

Brady Tkachuk a inscrit un but en plus de récolter deux mentions d’aide. Thomas Chabot, Austin Watson, Derek Stepan et Chris Tierney sont les autres buteurs des Sénateurs. Matt Murray a quant à lui effectué 20 arrêts.

Chez les Maple Leafs, John Tavares, Zach Hyman et Alexander Kerfoot ont trouvé le fond du filet. Toronto pourrait prendre sa revanche dès samedi, puisque les deux équipes s’affronteront à nouveau.

Victoire du Lightning contre les Blackhawks

Steven Stamkos et Ondrej Palat ont tous les deux inscrit un but et obtenu une mention d’aide dans une victoire de 5-2 du Lightning de Tampa Bay contre les Blackhawks de Chicago vendredi soir.

Yanni Gourde et Blake Coleman ont aussi inscrit leurs noms sur la feuille de pointage pour Tampa Bay, tout comme Alex Killorn. Andrei Vasilevsky a effectué 34 arrêts. Le Lightning a donc remporté ses deux matchs de sa série contre les Blackhawks de Chicago, qui étaient aussi les deux premiers matchs de la saison.

Alex DeBrincat et Patrick Kane ont inscrit les buts de Chicago.

Le 22 janvier pour les Stars

Les Stars vont entamer leur saison le 22 janvier à la maison, contre Nashville

La Ligue nationale a annoncé des modifications au calendrier des Stars, qui devaient amorcer la campagne jeudi.

Un total de 17 joueurs des Stars ont toutefois contracté le coronavirus, menant à la fermeture de leur complexe et à l'interruption de leurs entraînements.

Leurs matchs prévus jeudi et vendredi à Sunrise auront lieu les 22 février et 3 mai.

Leurs matchs prévus dimanche et mardi à Tampa vont être présentés les 4 et 10 mai.

Les Stars devaient aussi rendre visite aux Panthers le 23 février; ce sera plutôt le 24 février.