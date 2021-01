Rhian Wilkinson quitte Canada Soccer

L’ancienne joueuse internationale de 38 ans occupait un rôle d’adjointe au sein de l’équipe nationale féminine et d’entraîneuse-chef des sélections féminines de moins de 17 ans et de moins de 20 ans.

Wilkinson dit quitter le programme avec le cœur gros . Elle avait été considérée comme une possible successeure de Kenneth Heiner-Moller à la tête de l’équipe canadienne avant l’embauche de Bev Priestman, en fin d’année dernière.

Née à Baie-d'Urfé et maintenant établie à North Vancouver, Wilkinson a représenté le Canada au plus haut niveau à 181 reprises de 2003 à 2017. Elle a inscrit 7 buts et 23 passes décisives.

Wilkinson a participé à quatre Coupes du monde et à trois tournois olympiques. Elle a également gagné une médaille dans les six tournois de la CONCACAF et les trois tournois des Jeux panaméricains auxquels elle a participé.