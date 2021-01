Courir dehors l'hiver : revoir ses objectifs à la baisse

Pendant la saison hivernale, il est important de revoir vos objectifs de course à la baisse en raison des conditions imprévisibles et des risques de blessures.

Dans cette deuxième et dernière capsule, l’ultramarathonien Nicolas Danne et notre journaliste Michaël Roy vous donnent quelques trucs pour faciliter vos sorties et les rendre un petit peu plus agréables malgré le froid polaire!



