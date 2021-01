Nick De Santis attristé par le changement de nom de son ancien club

Le nom de l’Impact de Montréal vivait ses dernières heures. Même si personne du club ne l’a prévenu directement ou consulté, il le savait. Tout le monde le savait en fait.

Membre de la toute première équipe de l’Impact, Nick De Santis a porté tous les chapeaux au sein de ce qu’on appelle depuis jeudi le Club de Foot Montréal pendant près de 27 ans.

Il a le logo du club tatoué sur le corps, au sens propre et figuré.

Au bout du fil, on le sent très prudent. Plusieurs anciens joueurs ont d’ailleurs poliment décliné nos demandes d’entrevue sur le sujet.

Nick De Santis a vécu de grandes joies, mais aussi de grandes peines avec le club qui marque l’histoire du sport de la ville depuis 1992.

C’est une journée difficile quand même, confie le Montréalais en entrevue. Quand tu sais que tu as contribué à bâtir quelque chose et que ça disparait un peu, c’est sûr que c’est difficile.

Je parle avec mes émotions et pour moi c’est difficile de comprendre pourquoi on change de nom et de logo. Je ne connais rien au marketing et je ne connais pas leurs objectifs ou motivations, mais pour moi, comme bâtisseur, ça fait mal. Le nom va changer, mais personne ne pourra changer l’histoire et ceux qui y ont contribué.

Nick De Santis